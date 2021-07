MONDRAGONE. Torna a bruciare il Monte Petrino. Canadair in volo da ore

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Come troppo spesso accade in questo periodo, il Monte Petrino torna a bruciare. Le lingue di fuoco, arrivate a ridosso del castello, hanno distrutto parte di quella vegetazione che stava rifiorendo dopo il vasto incendio che l’anno scorso rese la montagna della cittadina rivierasca completamente spoglia dei suoi alberi secolari, dei suoi vigneti ed in cui morirono numerose specie di animali.

Per domare le fiamme e riportare la situazione alla normalità, un canadair è in volo da alcune ore, mentre la polizia Municipale ha chiuso al traffico parte di via “dell’Incaldana”. Sul posto anche i carabinieri del Reparto Territoriale.