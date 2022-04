Muore dopo tre interventi chirurgici in 20 giorni. Presentato un secondo esposto

CASAGIOVE/PIEDIMONTE MATESE – L’associazione Codici ha deciso di presentare un esposto sul caso della donna morta dopo tre interventi chirurgici eseguiti in 20 giorni (CLIKKA E LEGGI LA STORIA):, vicenda per la quale i familiari hanno presentato denuncia.

“La nostra associazione è impegnata da anni in azioni legali volte a fare luce su casi sospetti di malasanità – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, non sappiamo se sia così anche questa volta, di sicuro riteniamo doveroso fare luce su quanto accaduto. È questo il motivo per cui abbiamo deciso di presentare un esposto alla Procura, con cui chiediamo di verificare l’assistenza sanitaria fornita alla paziente ed accertare eventuali responsabilità del personale sanitario nella morte della donna”.