Nascosti in bagno per sfuggire ai controlli: scoperti 6 lavoratori in nero nella fabbrica di scarpe

Uno di loro percepiva anche il reddito di cittadinanza. La titolare dell’azienda è stata denunciata..

Sei dipendenti in nero, tra cui un percettore del reddito di cittadinanza, nascosti nel magazzino o nei bagni di una fabbrica di calzature ad Aversa.

E’ quanto hanno scoperto gli agenti della polizia municipale normanna, guidata dal comandante colonnello Antonio Piricelli componente della cabina di regia della Terra dei Fuochi istituita presso la Prefettura di Napoli presieduta dall’Incaricato di Governo Vice Prefetto Ciro Silvestro, unitamente a personale dell’Esercito Italiano complesso Golf e l’Asl Dipartimento di Prevenzione Unità Operativa Prevenzione sui luoghi di lavoro Asl Caserta Ambito 2.

Nel corso di un controllo di secondo livello nell’ambito dei servizi di contrasto ai reati ambientali nella “Terra dei Fuochi”, gli agenti hanno ispezionato un’azienda nei pressi del cimitero di Aversa che si occupa della produzione di scarpe, suole ed accessori per calzature. All’interno sono stati identificati 12 dipendenti, alcuni dei quali per sfuggire ai controlli si erano nascosti alcuni in altri locali dell’azienda, altri tra il magazzino ed i bagni.

Sei dipendenti sono risultati assunti in nero, tra cui uno percettore del reddito di cittadinanza (sugli altri sono in corso accertamenti in tal senso). La legale rappresentante dell’azienda è stata denunciata per sfruttamento del lavoro a nero, per la mancata compilazione dei registri di carico e scarico, per le inadempienze per quanto concerne la sicurezza sui luoghi di lavoro. Le sanzioni si aggirano intorno ai sei mila euro.

Avendo in servizio più del 20% del personale a nero gli atti saranno inoltrati per competenza all’ispettorato del Lavoro per valutare una eventuale sospensione dell’attività.