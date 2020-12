Natale al tempo del COVID: Treni sold out, in 1500 in arrivo dal Nord in auto. Intasati i caselli autostradali di CASERTA

REGIONALE/CASERTA – Di fronte all’offerta limitata di posti in treno ed al caro biglietti molti meridionali che lavorano al Nord hanno preferito l’auto, magari con il car-sharing , come conferma il volume di traffico registrato ieri sull’autostrada A1 ai caselli di Caserta e Napoli. Luca, 26 anni, di Avellino, studente a Pisa il biglietto lo ha comprato per tempo.

“Cosi, non ho avuto problemi “, dice . “Ho pagato 30 euro – dice Antonio – ed ho comprato il biglietto ieri, ma solo per la tratta Roma-Napoli” . Ai varchi di accesso realizzati con transenne dalla Polfer, che ha 150 agenti impegnati tra Napoli Centrale, Campi Flegrei, Afragola e Torre Annunziata, non c’e’ ressa. Chi non ha compilato il modulo di autocertificazione puo’ farlo al momento. Per viaggiatori dei treni regionali interni della Campania, non c’e’ rilevazione di temperatura con i termoscanner. Passano in un varco separato, rispetto ai passeggeri dei treni provenienti da altre regioni e per loro ci sono controlli solo a campione