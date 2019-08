Nonna Teresa, al secolo Teresa Grassi Cembalo, è volata in cielo

SAN TAMMARO – Nonna Teresa ci ha lasciato. In silenzio ci ha lasciato. Dopo una lunga degenza ospedaliera, alla fine, per sua volonta’ ha voluto far ritorno a casa, nella sua San Tammaro; lì ha voluto dare gli ultimi consigli ai tre figli e nipoti e poi volare dal Signore. Ha combattuto fino alla fine contro un brutto male, ma alla fine, in silenzio, ha posto fine alle sue sofferenze.

Nonna Teresa da tutti conosciuta così, al secolo si chiamava Teresa Grassi sposata Cembalo ed aveva appena 83 anni. Nota soprattutto nella Diocesi di Capua e nel seminario dove aveva lavorato per una vita vedendo intere generazioni di tanti giovani che rispondendo alla Superiore chiamata, diventavano sacerdoti.

Il figlio Ottavio gestisce in San Tan Tammaro un Negozio di Arte Sacra. Molti parteciperanno al rito funebre religioso che si svolgera’ domani nella Chiesa Madre di San Tammaro presubilmente alle 10.00. Ottavio Cembalo serenamente ha voluto ringraziare il Signore per avergli dato per tantissimi anni una mamma che gli ha dato forza nei momenti piu’ difficili della vita ed ha voluto ringraziare la intera equipe del Pronto Soccorso e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Caserta che l’ha assistita con professionalita’ ed amorevolezza.