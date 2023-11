Noto commerciante investito mentre fa jogging, ricoverato in Rianimazione

L’incidente nel tardo pomeriggio di ieri.

FRIGNANO. Aveva deciso di fare un po’ di sano sport, dopo aver chiuso la sua attività, ma è stato travolto dall’auto guidata da un insegnante.

E’ in gravi condizioni, ricoverato in rianimazione all’ospedale Moscati di Aversa, il commerciante di Frignano investito nel tardo pomeriggio di ieri mentre faceva jogging nei pressi del santuario della Madonna di Briano. Il 70enne, conosciuto in città per l’attività che conduce insieme al figlio (è un ambulante che vende pesce al mercato rionale di Frignano), versa in gravi condizioni. I soccorsi, pare, siano stati immediati, anche perché il prof di San Cipriano di Averso che lo ha travolto (da stabilire la dinamica dell’incidente) si è fermato ed ha subito allertato i sanitari.