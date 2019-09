MONDRAGONE (m.a.c.) – È Ferdinando Longobardi il trentenne trovato morto ieri sera a Mondragone, nel rione San Nicola, vittima di un omicidio con arma da fuoco che ha destato grande sensazione nella città rivierasca. (QUI LE FOTO).

Un centinaio di persone sono corse in strada, sia per curiosità, sia perché conoscenti di Ferdinando mentre, in quegli attimi, c’era l’arrivo del magistrato di turno, sul luogo del delitto, che avrebbe dovuto prendere ufficialmente in consegna il caso.