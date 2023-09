OMICIDIO AD AVERSA. Trovato morto in una pozza di sangue: 55enne massacrato con venti coltellate

E’ quanto emerge da un primo esame esterno in attesa dell’esame autoptico

AVERSA – Sarebbero almeno 20, da un primo esame esterno, le coltellate rinvenute sul corpo di Paolo Menditto, il 55enne trovato cadavere questa mattina nel suo appartamento in via Filippo Saporito ad Aversa.

La salma, trasportata presso l’istituto di medicina legale di Giugliano in Campania, presentava numerosi fendenti al torace, all’addome e agli arti superiori. Sarà l’autopsia a fare luce sul delitto.

L’ALLARME E IL RITROVAMENTO

A far scattare l’allarme la chiamata di un congiunto, che non aveva sue notizie da ieri, al 115. E’ stato così che i vigili del fuoco del distaccamento di Aversa sono intervenuti in un appartamento al primo piano del secondo lotto del rione Urra Casas.

Forzata la porta d’ ingresso il 55enne è stato trovato, in camera da letto, in una pozza di sangue con vistose ferite al torace. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.