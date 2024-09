Operaio morto schiacciato da una ruspa: 3 condanne, l’azienda per cui lavorava assume il figlio

Investito da una ruspa guidata da un collega.

CASAL DI PRINCIPE – Una condanna in abbreviato e due patteggiamenti per la morte di Francesco Della Corte, operaio 53enne di Casal Di Principe morto travolto da una ruspa in un cantiere di Viserba il 16 aprile del 2021 investito da una ruspa guidata da un collega.

Per quella morte del 53enne i due responsabili della ditta Fratelli Moretti, proprietaria dell’escavatore e che lavorava in sub-appalto nel cantiere hanno patteggiato 10 mesi e 10 giorni davanti al gip del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli.

Il responsabile della Fadep, l’azienda che si occupava dei lavori per RFI, cantiere presso il quale la vittima stava lavorando, è stato invece condannato a 8 mesi in abbreviato. I famigliari della vittima sono stati risarciti dall’assicurazione e la stessa Fadep ha assunto il figlio del 53enne.