Operaio trovato morto nel cantiere di una casa privata: si aspetta l’autopsia

VILLA LITERNO (g.v.) – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso in un fatale incidente sul lavoro avvenuto sabato mattina in un cantiere per la realizzazione di una casa privata in Villa Literno.

Erano in corso lavori di rifinitura e ultimazione di intonaco quando Mohamed Lamhmdi, operaio marocchino di circa 50 anni, dipendente a tempo indeterminato della ditta EURO EDIL PRO del beneventano, è stato rinvenuto privo di vita in cantiere.

Presumibilmente il decesso è stato causato da una caduta da uno scaletto da un’altezza relativamente bassa, intorno ad un metro, ma battendo con il capo la caduta è stata fatale. Sono in corso gli accertamenti medico legali per escludere l’ipotesi di un malore quale causa dell’infortunio.