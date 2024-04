Operaio ucciso da un’auto con tre ragazzi di ritorno dalla discoteca: IDENTIFICATA LA VITTIMA

CASERTA – E’ il 56enne Rocco Novelletti l’uomo ucciso dopo essere stato investito dall’auto condotta da un giovane incensurato lungo la strada provinciale, arteria che collega i comuni limitrofi di Sant’Arpino, Grumo Nevano e Frattamaggiore.

Come raccontato nei precedenti articoli, (GUARDA QUI IL VIDEO) , l’incidente è avvenuito alle 7 di questa mattina.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Grumo Nevano. Nonostante i tentativi di rianimazione eseguiti dal personale del 118, l’uomo è morto.

Come spiegato nel precedente articolo, secondo le prime informazioni apprese, all’interno dell’auto si trovavano tre giovani di ritorno da una serata nei locali. Tecnicamente, l’incidente è avvenuto nel territorio comunale di Frattamaggiore. Ma chi conosce bene quella zona sa che quella strada, in pratica, unisce i comuni di Grumo Nevano, per l’appunto, Frattamaggiore e Sant’Arpino senza soluzione di continuità.

Si tratta, infatti, di un’area, seppur divisa amministrativamente tra tre comuni, per la quale è davvero complesso delimitarne gli esatti confini.