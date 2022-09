ORE 02.30. ELEZIONI. LO SPOGLIO LIVE. CASERTA SENATO UNINOMINALE. Petrenga (cdx) allunga su Del Monaco dei 5 Stelle, ma è tutto aperto. Fuori gioco De Simone. I DATI IN AGGIORNAMENTO

Qui trovate i dati aggiornati dalla redazione di CasertaCe

ORE 02.30 – Con 199 sezioni scrutinate su 929 all’interno dell’intero collegio uninominale di Caserta per il Senato al momento Giovanna Petrenga è prima con il 38,35% dei voti. Staccato di circa 4 punti troviamo Antonio del Monaco del MoVimento 5 Stelle, al 34,60%. Terzo Tommaso De Simone per il centrosinistra, con il 18,23%. Con questa “classifica”, Petrenga sarebbe eletta per il centrodestra nel collegio casertano.

Staccati troviamo Ovidio Marzaioli di Azione, con il 4,83%, Michele Di Stasio di Mastella con il 1,28%, Renato Delle Femmine per Unione Popolare all 1,28% e Letizia D’Onofrio di Italexit, il partito di Paragone all’1,26%.

Con poco più di un quinto delle sezioni scrutinate, parlare di un vantaggio rassicurante per la candidata del centrodestra sarebbe un esercizio di rischio abbastanza alto.

Ciò che possiamo però affermare, dopo aver visto l’andamento di numeri, è che questo vantaggio sta aumentando. Petrenga e Del Monaco erano praticamente attaccati, adesso la forbice si sta ampliando.

La tendenza può far ben sperare la ex senatrice, però ripetiamo, mancano ancora troppe schede.

Chi invece dovrà presumibilmente issare bandiera bianca è Tommaso De Simone, evidentemente troppo lontano per ricucire il gap tra i due contendenti.

ORE 02.10 – Tantissime sezioni scrutinate, molte delle quali anche chiuse nella città di Caserta. Parliamo, chiaramente, dei dati relativi al uninominale per il Senato che vede una sfida a 3 tra Tommaso De Simone per il centro-sinistra, Giovanna Petrenga per il centrodestra e Antonio del Monaco del MoVimento 5 Stelle.

Per quanto riguarda la città di Caserta, al momento, ci sono poco meno di 200 voti di distacco tra Giovanna Petrenga, prima, con 3098 voti e Antonio Del Monaco, secondo, con 2911 preferenze. Più staccato troviamo Tommaso di Simone. Il presidente della Camera di commercio ha racimolato 2605 preferenze. Mai i dati sono in continuo aggiornamento.

CASERTA – Con 36 sezioni scrutinate su 929 all’interno dell’intero collegio uninominale di Caserta per il Senato al momento Giovanna Petrenga è prima con il 36,32% dei voti. Attaccato di un’incollatura troviamo Antonio del Monaco del MoVimento 5 Stelle, al 35,32. Terzo Tommaso De Simone per il centrosinistra, con il 17,66%.

Staccati troviamo Ovidio Marzaioli di Azione, con il 5,58%, Michele Di Stasio di Mastella con il 2,53%, Renato Delle Femmine all 1,34%, per Unione Popolare e infine Letizia D’Onofrio di Italexit il partito di Paragone, all’1,25%.

Come scritto poco fa, a Caserta, nell’area del rione Tescione, guida il MoVimento 5 Stelle. Staccate troviamo le coalizioni di centro-sinistra e centro-destra.

A Sant’Angelo D’Alife, invece, la candidata nel centrodestra Giovanna Petrenga ha raggiunto il 48% dei voti. Secondo è arrivato il generale Del Monaco, quindi il 24%. A seguire Tommaso De Simone per il centro-sinistra al 18,9%.

Fratelli d’Italia è il partito più votato nel comune Casertano, toccando il 27, 72%.

A Castel Morrone manca solo una sezione e, per ora, Giovanna Petrenga è la candidata più votata all’uninominale per il Senato.

Sono 362 voti per il nome scelto da Fratelli d’Italia e dal centrodestra. A seguire, con 307 voti, il MoVimento 5 Stelle, con Antonio Del Monaco.

Anche qui, più staccato, con 262 preferenze, il candidato del centro-sinistra Tommaso De Simone.