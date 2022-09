ORE 02.16 CAMERA UNINOMINALE. A Caserta città la Giorgianni (cdx) in vantaggio sul Cinque stelle e su Liliana Trovato (csx). Le prime sezioni definitive

Lo spoglio procede con una certa solerzia e probabilmente entro un’ora sarà terminato in larghissima parte della provincia.

CASERTA Cominciano ad affluire i primi dati dello spoglio della Camera, a dimostrazione che di qui a tre quarti d’ora, massimo per le 3, lo spoglio sarà completato sia per il Senato che per la Camera in tutta la provincia di Caserta. Si tratta di dati parziali ma che comunque, hanno un significativo peso specifico, perché, come è noto, mentre al Senato il maggioritario uninominale raccoglie l’intera provincia di Caserta, alla Camera i collegi uninominali sono due e mezzo, comprendendo anche quel pezzo di territorio tra Matese e Medio Volturno, aggregato alla provincia di Benevento.

Sez 16 camera

Giorgianni 100

Trovato 80

5 stalle 77

Sez 72 CAMERA

Trovato 144

Giorgianni 157

Della Valle 137

sez 72 CAMERA

Giorgianni 156

Trovato 164

Della Valle 119



Sez.28 camera chiuso

Giorgianni 97

Della Valle 94

Trovato 79

Sez. 47 camera chiuso

Giorgianni 78

Della Valle 98

Trovato 34

67 camera definitivo

Giorgianni 120

Trovato 72

Della Valle 74

Un primo dato aggregato della città di Caserta consegna alla candidata del centrodestra Letizia Giorgianni 708 voti, a fronte dei 599 raccolti dal candidato di Cinque Stelle Della Valle e dei 501 di Liliana Trovato candidata del centrosinistra ed espressa dal Pd.