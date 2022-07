ORE 19.15. AGGIORNAMENTO. A Caserta il primo caso di Vaiolo delle scimmie: scatta l’allarme alla base Nato di Gricignano

La positività è stata accertata dall’ospedale Cotugno di Napoli il 18 luglio scorso: si tratta di un italiano che nelle scorse settimane avrebbe effettuato un viaggio in Africa

CASERTA Giusto per non farci mancare nulla, a Caserta è stato registrato il primo caso di Vaiolo delle scimmie. Si tratta di un italiano che lavora nella base Us Navy di Gricignano d’Aversa e che nelle scorse settimane avrebbe effettuato un viaggio in Africa e avrebbe manifestato qualche sintomo al ritorno a lavoro. La positività è stata accertata dall’ospedale Cotugno di Napoli il 18 luglio scorso. Da informazioni che l’Asl di Caserta ha ricevuto dal responsabile medico della base Us Navy, è emerso che il paziente sta migliorando ed è in isolamento presso il presidio sanitario della base statunitense.