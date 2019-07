OSPEDALE DI CASERTA. Ecco il nome della casa farmaceutica che pagava e “mangiava”. Pure la vitamina C forniva nei reparti di Costanzo. La Grillo, moto perpetuo

CASERTA – Cominciamo a capire il motivo per cui il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Ivana Salvatore ha disposto la misura cautelare più afflittiva tra tutte a carico dell’infermiera marcianisana Angelina Grillo. Un vero e proprio moto perpetuo che, simpaticamente potremmo definire una “braciolara” di autentico talento.

Il do ut des era diventata una struttura fondamentale della sua vita professionale ma anche della sua vita personale, soprattutto nella manifestazione familiare della stessa.

La coppia Gianni Baglivi e Ernesto Accardo erano diventati i target a cui la Grillo si rapportava per ogni cosa. La vicenda, già in parte trattata stamattina (LEGGI QUI) del concorso nell’Esercito dei suoi figli, rappresenta l’esempio più lampante di questo meccanismo del dare per ricevere. Baglivi e Accardo sganciano finanche 5mila euro, utili per corrompere l’ufficiale, ancora senza nome, che deve spianare la strada ai figlioli dell’infermiera, a partire dalla figlia.

Offrono soldi, ma non solo. ci sono anche partecipazioni a prestigiosi convegni, come uno organizzato all’ospedale Monaldi di Napoli. Tutto ciò veniva naturalmente ripagato cpn ordini continui che avevano determinato nell’Unità Operativa Complessa di Angelo Costanzo, una sorta di monopolio della Diasorin: dalla vitamina C alle procalcitonine.

Si ci era messa di buzzo buono la Grillo. Nel concorso per l’Esercito la figlia non avrebbe dovuto compiere uana sola azione legale. Non solo l’esito doveva essere comprato con i 5mila euro, la cui utilità andava strettamente controllata dalla presenza fisica della Grillo in quel di Foligno, luogo in cui il concorso si teneva e luogo in cui lei e la figliola andarono con albergo, vitto, alloggio, lavatura e stiratura, tutto pagato, naturalmente dalla coppia Baglivi-Accardo della Diasorin.

Pure l’esame Beta HCG taroccato. Nel senso che non fu fatto, dato che la potentissima Grillo evidentemente in grado di risolvere tanti problemi alla coppia Angelo Costanzo-Vincenza Scotti, si limitò a farsi scrivere un certificato dal medico Gennaro Lauritano, anche lui indagato per falso in concorso.

Questo non vuol dire certo che la figlia della Grillo fosse incinta. Significa, invece, che il controllo era talmente stretto e radicato che neanche il fastidio di sottoporsi realmente ad un’analisi era degno di essere affrontato e superato.

QUI SOTTO LO STRALCIO DELL’ORDINANZA

COSTANZO Angelo, GRILLO Angelina, BAGLIVI Giovanni ed ACCARDO Ernesto

14) dei reati p. e p. dagli artt. 81, 110, 319-321 cp, in quanto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, la Grillo, in qualità di pubblico ufficiale e, comunque, di incaricato di pubblico servizio, essendo dipendente dell’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, in servizio presso l’Unità Operativa Complessa di Patologia Clinica, con la funzione di predisporre la richiesta di ordini di beni sanitari a livello aziendale da parte della suddetta U.O.C. (cd. Punto istruttore), in concorso morale e materiale con Costanzo Angelo, anch’egli pubblico ufficiale, essendo il Direttore e responsabile del reparto di Patologia Clinica, con il compito di confermare e sottoscrivere gli ordini richiesti (cd. Punto ordinante), entrambi, dunque, deputati ad attestare la necessità di approvigionamento da parte della struttura sanitaria, certificandone il bisogno, effettuavano atti contrari ai doveri d’ufficio, consistiti in una serie di ordini di materiale per il laboratorio a favore della ditta “Diasorin SpA”, rappresentata dagli agenti di commercio BAGLIVI Giovanni ed ACCARDO Ernesto, in assenza di effettive esigenze di approvigionamento del materiale ordinato, così ottenendo, come corrispettivo, somme di danaro ed altre utilità; in particolare: