Ospedale di CASERTA. Il dg Gubitosa “fa il massiccio”, ma il Consiglio di Stato lo sbertuccia sui Somministrati, che vincono un’altra battaglia”

CASERTA – La nuova ordinanza del Consiglio di Stato dà ancora più forza alle legittime battaglie degli Oss (Operatori socio-sanitari) e degli infermieri somministrati in servizio presso l`ospedale di Caserta”. E` quanto afferma il capogruppo della Lega in consiglio regionale Giampiero Zinzi.”Spiace osservare come sia stato necessario un secondo ricorso e, quindi, una seconda pronuncia per far rispettare una posizione già acclarata – aggiunge Zinzi -. ora la Direzione Generale dell `Aorn di Caserta non perda più altro tempo. L`auspicio è che questa vittoria possa aprire la strada della stabilizzazione anche agli altri lavoratori somministrati che attendono da tempo il riconoscimento della loro professionalità”.