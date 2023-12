Perde il controllo del mezzo di lavoro e finisce contro un albero: apicoltore ferito. LEGGI SU TEANOCE

TEANO (Redazione Cronaca) – Incidente alle porte sud di Teano: una vera e propria carambola col veicolo che taglia la strada due volte. A bordo un apicoltore-commerciante di miele che avrebbe perso il controllo del mezzo di lavoro, un furgone, col quale è urtato prima contro un albero e poi ha concluso la sua corsa nella cunetta laterale. Si parla di ferite di lieve entità.

Il fatto è accaduto oggi pomeriggio 1 dicembre 2023 a Teano poco dopo le 15.30, lungo viale dei Platani, già viale Ferrovia, a Teano. Per i traumi riportai l’autista è dovuto ricorrere alle cure mediche.

L’uomo N.N. originario di Torre del Greco (Napoli) percorreva viale Ferrovia in salita, direzione Calvi Risorta-Teano centro, intenzionato a proporre il prodotto trasportato – barattoli di miele di vari gusti, composizione e grandezza – ai negozi del posto e in particolare al centro di apicoltura e miele di via Orto Ceraso.

Il suo itinerario di lavoro però si è fermato a metà della diabolica strada di acceso nella città sidicina. Difficile ma probabile che il fatto – il sinistro – sia accaduto durante una manovra compiuta dall’autista per evitare una delle innumerevoli buche stradali che caratterizzano la zona. L’ipotesi più accreditata, al momento, è quella di un malore o un colpo di sonno.

Il mezzo danneggiato notevolmente nella parte anteriore è un Fiat modello Doblò di colore giallo. Sono dovuti intervenire i soccorsi stradali per tirare via il veicolo alla cunetta laterale e i vigili urbani di Teano per regolare il traffico durante le manovre di recupero del mezzo di lavoro da parte della ditta Miele; DiMi Srl Caianello.