Perseguita la ex, poliziotto a rischio processo

Contestati i reati di stalking, lesioni e falso

CARINOLA – Atti persecutori, danneggiamento, falso e lesioni. Queste le accuse con le quali la procura di Santa Maria Capua Vetere vuole a processo Marco Guarriello,30enne poliziotto in servizio a Milano.

L’imputato, secondo il pm, al Albenzio Ricciardi Hello, si sarebbe reso protagonista di tale condotte in quanto non era riuscito ad accettare la fine della relazione con la sua fidanzata del tempo. L’udienza preliminare prenderà il via tra due settimane dinanzi al giudice Maria Pasqualina Gaudino.

Tutto ha inizio lo scorso 20 novembre Guarriello, aver pedinato la sua ex fidanzata, si è scagliato contro l’auto di un amico, dove la ragazza era salita, rompendo con un pugno il lunotto della vettura. Approfittando del finestrino abbassato, Guarriello ha poi anche aggredito fisicamente la ragazza.

Un altro caso di violenza compiuta dal poliziotto sarebbe avvenuto la scorsa estate, quando avrebbe minacciato un amico della ragazza e anche la sua ex con frasi inquietanti del tipo: “io da galera esco, tu da sottoterra no“.

Guarriello, da ritenere innocente fino a un’eventuale sentenza di condanna irrevocabile