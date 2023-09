Pestaggio dopo la festa patronale e presunto traffico di droga: Bifone ai domiciliari

La decisione è stata presa dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere accogliendo la richiesta avanzata dall’avvocato difensore

PORTICO DI CASERTA – Arresti domiciliari per Leon Bifone, nipote del boss Antonio, Zuzù. La decisione è stata presa dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere accogliendo la richiesta avanzata dall’avvocato difensore. La decisione segue una pena con condanna a 10 anni di reclusione inflitta a Bifone lo scorso settembre con l’accusa di aver aggredito un uomo, il 2 maggio scorso, in piazza Rimembranza, subito dopo la conclusione della festa di Sant’Antuono, causando lesioni gravi. Dalle medesimi indagini è emerso anche il coinvolgimento di Bifone in un presunto traffico di droga.