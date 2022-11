Piantagione di marijuana sequestrata dalla Finanza, torna in libertà il custode 29enne

Il blitz è stato messo a segno un giorno fa delle fiamma gialle. Nonostante la denuncia per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, il giovane è tornato libero.

CAPUA Rimesso in libertà il 29enne custode della piantagione scoperta pochi giorni fa dalla Guardia di finanza a Brezza, Capua. Il guardiano, di nazionalità albanese, è stato, tra l’altro, denunciato per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, oltre che per il status di clandestino.

Le fiamme gialle hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 378 piante, di oltre 2 metri di altezza, destinate all’estrazione di marijuana, già mature e pronte per il raccolto, la successiva essicazione delle infiorescenze ed il confezionamento delle dosi destinate ad alimentare il mercato dello spaccio di sostanze stupefacenti.