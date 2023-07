PNRR, Giovanna Petrenga(Fdi) : “Fondi straordinari per 16 Comuni”. L’ELENCO

Il comunicato stampa della senatrice di Fratelli d’Italia

CASERTA, – Grande attenzione del Governo per il Casert “E’ in corso di pubblicazione sulla

Gazzetta Ufficiale, ma davvero in pochi lo sanno, l’Avviso che darà il via alle procedure d’accesso ai fondi del Pnrr per i progetti di messa in sicurezza del territorio a rischio

idrogeologico ma anche di strade, ponti e viadotti e di sicurezza di edifici, con precedenza per quelli pubblici ed in particolare scolastici”. Lo rende noto la senatrice di Fratelli d’Italia Giovanna Petrenga.

“Si tratta di un’ottima notizia per ben 16 comuni casertani che grazie a queste risorse, ma direi grazie al Ministero dell’Interno e all’inompegno del governo di Giorgia Meloni,

potranno

riqualificare un territorio troppo spesso trascurato e sappiamo da chi”, aggiunge la senatrice rinviando ai progettipresentati dai comuni di Caserta, Grazzanise, Calvi Risorta, Cesa, Riardo, Santa Maria Capua Vetere, San Nicola La Strada,Casal di Principe, Valle Agricola, Capua, Villa Literno,Ruviano, Recale, Roccamonfina, Parete, S. Angelo d’Alife, Gricignano d’Aversa.“Le amministrazioni – ricorda poi l’esponente del centrodestra – avranno tempo fino al 10 settembre per la trasmissione alSistema Gestionale Unico del Pnrr dei dati di monitoraggio, il che consentirà alle amministrazioni comunali l’accesso immediatoall’acconto del 20 per cento dell’intero investimento ed aprire immediatamente i cantieri: tempi rapidissimi, dunque, per unariqualificazione che potrà finalmente restituire vivibilità e dignità a tanti nostri territori”, conclude la senatrice Petrenga.