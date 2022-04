Precari per 15 anni, due dipendenti comunali rientrano al lavoro

VITULAZIO – Due ex dipendenti del comune di Vitulazio dopo 5 anni (erano usciti dal circuito lavorativo il 31 dicembre 2016) sono rientrati al lavoro.

Lo rende noto l’ente locale attraverso un comunicato stampa: “La richiesta di assumere i due ex lavoratori veniva inoltrata da questa Amministrazione agli organi competenti nell’anno 2020, con apposita istanza diretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica.

I due dipendenti, ex percettori di mobilità, avevano prestato servizio per circa quindici anni, come 𝑷𝑹𝑬𝑪𝑨𝑹𝑰, alle dipendenze del Comune di Vitulazio. Si tratta di due risorse umane importanti che andranno – continua la nota – a svolgere mansioni esecutive di primaria importanza per il nostro Ente e a sopperire alle esigenze quotidiane. Una battaglia portata a compimento dall’assessore al personale Tommaso Scialdone, che è riuscito a cogliere una opportunità normativa sulla quale ha speso il suo impegno l’on. Margherita Del Sesto alla quale va tutto il nostro apprezzamento per il lavoro, anche di coordinamento, tra il Ministero del Lavoro e la Regione Campania.”

“Il 31 marzo i due ex lavoratori precari hanno varcato il portone del Palazzo Municipale per “timbrare il cartellino” e riprendere i vecchi attrezzi di lavoro che li attendevano da cinque anni.