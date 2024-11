Donna va a trovare i parenti. I ladri entrano in casa e…

CASAPULLA – Non si tratta del primo e temiamo non sarà l’ultimo caso di furto all’interno delle abitazioni della zona tra Casapulla, Curti e San Prisco.

Nei giorni scorsi un’anziana signora ha subito la visita dei ladri, in azione nel suo appartamento in una delle vie che separa la Nazionale Appia da via Appia Antica, non distante dal centro commerciale Apollo.

La signora fortunatamente non era in casa al momento del raid dei malviventi, essendo in visita a dei parenti.

La signora, nel momento in cui è rientrata in casa, ha trovato il caos. La sua abitazione era stata infatti messa a soqquadro dai ladri, alla ricerca di oggetti di valore, fortunatamente non tenuti in casa dalla donna.