Ladri provano il colpo a casa di un noto medico, “salvato” dal vicino e dal suo cagnolino

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SAN FELICE A CANCELLO – Una banda di ladri ha tentato il colpo all’interno dell’abitazione di un medico casertano, residente a San Felice a Cancello.

L’episodio si è registrato ieri sera, sabato. Ad evitare che il colpo andasse a buon fine ci ha pensato, per la fortuna del professionista e della sua famiglia, un vicino di casa, sceso proprio in quegli attimi per portare il cane alla passeggiata della sera.

Il giovane ha iniziato a urlare e ha dato l’allarme, vedendo i malviventi pronti ad entrare in casa.

La banda lì ha capito che non era più il caso di portare a casa l’effrazione ed è fuggita a bordo di un’auto scura.