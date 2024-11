UN MORTO E 9 FERITI. Terribile incidente tra un tir e un autobus

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPPCLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Un grave incidente si è verificato questa mattina, 10 novembre, in A1 al confine tra San Vittore e Caianello, all’altezza del chilometro 689.

A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un pullman carico di turisti, sembrerebbe diretto in Costiera Amalfitana ed un tir.

Entrambi i mezzi viaggiavano in direzione sud.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il tir avrebbe tamponato il bus che lo precedeva per poi arrestare la corsa contro il guardrail.

Scattato l’allarme, sul posto si sono portati i vigili del fuoco e la Polizia Stradale, unitamente agli operatori del 118.

A perdere la vita l’autista del tir, un 59enne campano, per il quale i soccorritori non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.

Sequestrata la salma sarà l’esame autoptico a stabilire se sia morto in seguito a un malore o per le ferite riportate nell’impatto.

Nove i feriti trasportati in ospedale: 8 turisti e l’autista del bus.