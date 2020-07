“Premio di consolazione” per Cicciotto Bidognetti: assolto, non fu lui ad ammazzare o far ammazzare Giovanni Mandesi

Casal di Principe /Vairano– (gv) Sentenza di assoluzione per Francesco Bidognetti in Corte di Assise di Appello a Napoli per il delitto di Giovanni Mandesi. Trent’anni fa l’omicidio consumato a Variano Patenora per conto del clan dei Casalesi. In primo grado Bidognetti era stato già assolto perché contrastanti le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Diana e Abbate. Il pm Cesare Sirignano fece ricorso e Bidognetti venne successivamente condannato all’ergastolo. Dopo il ricorso e annullamento oggi la nuova sentenza di assoluzione. Bidognetti è stato assistito dall’avvocato Carlo De Stavola.