Pretendeva uno stand gratis nella fiera “Mia Sposa”: arrestato il fioraio estorsore

SANT’ARPINO Avrebbe preteso uno stand all’interno dell’area fiera del Medì di Teverola che ospita la manifestazione Mia Sposa. Per tale ragione ieri i carabinieri di Sant’Arpino in collaborazione con i colleghi di Aversa hanno tratto in arresto il fiorista di Sant’Arpino Gaetano Morra, di 32 anni, con l’accusa di tentata estorsione. L’uomo, infatti, si recò a Teverola e, minacciando di sfasciare tutto, avrebbe preteso di ottenere uno stand ben visibile al pubblico e, soprattutto, gratis.