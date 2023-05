Protesta ad oltranza degli allevatori casertani: raddoppiano i presidi, trattori triplicati

Castel Volturno, Villa Literno, Capua, Garigliano: non si placa la rivolta.

MONDRAGONE/CASTELVOLTURNO (Maria Assunta Cavallo) – Continua la protesta degli allevatori casertani che oltre al presidio alla rotonda di Bagnara e alla stazione di Villa Literno, aggiungono altri due presidi, uno al Casello autostradale di Capua e uno al Ponte sul Garigliano, lungo la via che collega la Campania con il Lazio.

In attesa di segnali positivi dal Prefetto di Caserta, la protesta andrà avanti ad oltranza e la presenza dei trattori in strada risulta ora triplicata. Presentata anche una interrogazione parlamentare dal parlamentare Gianpiero Zinzi che, rivolgendosi al ministro della Salute, Schillaci, gli ha ricordato gli effetti del fallimento del Piano Regionale, chiedendogli inoltre (fra l’altro) “se e quali urgenti iniziative di competenza intende assumere in merito alla preoccupante situazione degli allevamenti e del patrimonio bufalino nella regione Campania, anche verificando i requisiti per la nomina di un Commissario di Governo, al fine di superare le gravi criticità e le inadempienze gestionali riscontrate e se è come intende verificare i risultati raggiunti negli ultimi dieci anni di attuazione dei Piani di eradicazione, attraverso l’invio di ispettori ministeriali con funzioni di controllo, monitoraggio e ricognizione”.