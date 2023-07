Prova la truffa alle Poste sul litorale, ma gli impiegati non si fidano: ARRESTATA 63ENNE

CASERTA – A Varcaturo, i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato una donna di 63 anni, residente a Casalnuovo e senza precedenti penali, per possesso di documenti di identificazione falsi. La vicenda si è verificata in un ufficio postale di via Lago Patria, dove la donna si è presentata insieme a un uomo, attualmente oggetto di indagini per l’identificazione.

La 63enne, munita di una carta d’identità falsa, ha tentato di prelevare la somma di 5.600 euro, corrispondente all’intero saldo del suo libretto postale. Tuttavia, gli impiegati dell’ufficio hanno intuito qualcosa di sospetto e hanno prontamente contattato i Carabinieri. Quando i militari sono giunti sul posto, l’uomo che accompagnava la donna era già fuggito. La

donna, a sua volta, ha cercato di seguire lo stesso destino, ma è stata fermata e sottoposta agli accertamenti.

Durante le indagini, è emerso un particolare ingannevole: la foto presente sul documento d’identità utilizzato dalla donna era stata contraffatta, mentre i dati riportavano quelli della vera intestataria del conto postale. La 63enne è stata arrestata e adesso è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nel frattempo, i Carabinieri stanno continuando le indagini per fare piena luce su tutta la vicenda.