Rapina a mano armata nella chiesa evangelica, convocato il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza

ORTA DI ATELLA – Dopo la rapina messa a segno domenica sera da circa sei persone nella chiesa evangelica di Orta di Atella, √® stato convocato per questo pomeriggio una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura. Al vertice parteciper√† anche il sindaco di Orta, Vincenzo Gaudino. Ripercorrendo la vicenda, domenica sera sei banditi hanno fatto irruzione nella Chiesa Evangelica di via San Michele e, armati di coltelli e pistole, hanno terrorizzato e rapinato i fedeli raccolti in preghiera, fra cui tanti bambini.