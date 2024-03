RAPINA IN BANCA. La banda armata sequestra il direttore per scappare

AVERSA – Torniamo a parlare della rapina che mattina, intorno alle 8, è stata compiuta un gruppo ladri armati all’interno della filiale di via Saporito ad Aversa della Banca Popolare di Bari.

All’interno della banca, si sono vissuti momenti concitati mentre i banditi portavano via somme di denaro, in corso

di quantificazione. Per coprire la loro fuga, i malviventi hanno preso in ostaggio il direttore dell’istituto di credito,

rilasciandolo dopo circa dieci minuti.