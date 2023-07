Ras ricercato stanato in una villetta sul litorale

I carabinieri erano sulle sue tracce da oltre un mese

CASTEL VOLTURNO – Si è affacciato alla finestra e i carabinieri hanno fatto scattare il blitz: arrestato ras ricercato da un mese. Si era nascosto in una villetta a Castel Volturno, Antonio Angelino 66 anni di Caivano ritenuto elemento di spicco del clan Sautto-Ciccarelli attivo nell’area di Caivano e vertice del gruppo dei Gallo-Angelino. Era infatti destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della Dda.

L’arrestato era tra i 20 indagati colpiti dall’ordinanza di custodia cautelare per associazione di stampo mafioso estorsioni consumate e tentate, di detenzione e porto di armi da guerra e comuni da sparo. Il sodalizio criminoso, attivo in Caivano e territori limitrofi dal novembre 2019 al maggio 2020, avrebbe operato mediante sistematiche richieste estorsive ai danni di imprenditori edili e commercianti della zona e si sarebbe avvalso anche di una grande disponibilità di armi, molte delle quali abilmente occultate sottoterra o in intercapedini di edifici. Tanto avrebbe assicurato al gruppo criminale la supremazia rispetto ad altre organizzazioni camorristiche presenti nell’area.