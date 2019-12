Revocata la licenza alla sala giochi Play Room, il locale preferito dai rampolli dei boss

AVERSA- Il sindaco Alfonso Golia ha revocato la licenza al titolare della sala giochi Play Room di Aversa, arrestato ad agosto per spaccio di cocaina nella sua attività commerciale (LEGGI QUI UNO DEI NOSTRI ARTICOLI).

Il locale era stato già chiuso per 20 giorni dalla Questura che aveva provveduto alla revoca delle licenze rilasciate per l’esercizio della raccolta delle scommesse.

In passato, il locale in questione, aveva attratto l’attenzione delle forze dell’ordine in quanto in diverse occasioni era frequentato anche da esponenti del clan dei casalesi, in particolare un affezionato era Ivanhoe Schiavone, figlio di Sandokan. A proposito di figli di boss, al suo interno è stato avvistato più volte anche Oreste Iovine, figlio di Antonio Iovine, detto o’ ninno, oggi divenuto collaboratore di giustizia.