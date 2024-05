Ruba assegni nello studio del noto avvocato, condannata collaboratrice domestica

Sentenza della Corte d’Appello.

SANTA MARIA CAPUA VETERE/CURTI. Si introdusse nello studio dell’avvocato Giuseppe Cassese a Curti e rubò due assegni dell’importo di 6mila euro.

La quinta sezione della Corte di Appello ha condannato la donna, M.A., 48enne di Santa Maria Capua Vetere, all’epoca dei fatti collaboratrice domestica ad ore del professionista, ad un anno e 4 mesi di reclusione.

La donna, difesa dagli avvocati Gianluca Giordano e Andrea Balletta, si impossessò di due agende “moleskine” e di una terza agenda, all’interno della quale erano custoditi due assegni postali protestati dell’importo totale di 6mila euro, che l’avvocato Cassese deteneva legittimamente.

Per la donna, in ogni caso, uno sconto di pena rispetto alla condanna a due anni comminata in primo grado dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere.