S. MARIA C.V. Armati a bordo di un’auto sospetta, fermati tre giovani

SANTA MARIA CAPUA VETERE Fermati tre giovani armati, portati via da due gazzelle dei carabinieri.

Segnalata al 112 dai residenti un’auto sospetta con alcuni giovani a bordo mentre la vettura si aggirava tra San Tammaro e Santa Maria C.V.. L’auto è stata intercettata e gli occupanti sono stati portati in caserma dalla volante della radiomobile di Santa Maria perché sembra che fossero in possesso di una pistola.

Il fermo è avvenuto la notte scorsa nei pressi della casa circondariale della città del foro. Viene segnalato anche un carro attrezzi che porta via l’auto sequestrata sulla quale viaggiavano i tre. Da accertare i motivi della presenza dei giovani, italiani non residenti del posto, per le strade di Santa Maria. Numerosi i fatti di cronaca avvenuti in zona, spesso teatro di reati predatori anche nei confronti delle meretrici e dei loro clienti che frequentano la SS7bis tra Santa Maria e San Tammaro. Questa notte forse i carabinieri hanno sventato un reato ben più grave.