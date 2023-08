IL NOME. S. MARIA C.V. Rivela segreti d’ufficio: poliziotto indagato

Già ristretto ai domiciliari per…

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Agente della polizia penitenziaria accusato di rivelazione di segreti d’ufficio. E’ coinvolto in una nuova indagine, Gianni Fabozzi 57 anni, assistente capo della Polizia Penitenziaria già ristretto ai domiciliari con condanna irrevocabile per aver introdotto in carcere, quando era in servizio nel Penitenziario di Secondigliano, oggetti che i detenuti non erano autorizzati a ricevere.

E’ stata la Procura di Napoli Nord a notificare al poliziotto l’avviso di conclusione di un’altra attività investigativa connessa in realtà a quella già sfociata nel verdetto definitivo nel 2016. Stando a quanto sostenuto dagli inquirenti, Fabozzi mentre prestava servizio presso il reparto Ionio di Secondigliano avrebbe informato Gennaro Pezone di “notizie atte a rimanere segrete” . Più precisamente avrebbe comunicato come erano allocati i detenuti della sesta sezione del reparto da lui presidiato, il reparto Ionio, oltre a fornire dati relativi ai loro trasferimenti presso altri istituti. In relazione alle ipotesi di rivelazioni di segreti d’ufficio Fabozzi è da ritenere innocente fino a un eventuale sentenza di condanna irrevocabile