S. MARIA C. V., LA FOTO. Incidente in via del lavoro: auto finisce contro un muro, nessun ferito grave

SANTA MARIA CAPUA VETERE (T.P.) – Tanta la paura per quello che è accaduto quest’oggi in via del lavoro nella città del Foro, quando una Volkswagen Polo, verso le 13.15,per evitare di colpire una Fiat parcheggiata, è andata a sbattere violentemente contro un muro dando il via ad una paurosa ‘carambola’. Per fortuna non ci sono state conseguenze per l’automobilista.

Sul posto sono prontamente arrivati i vigili urbani, allertati da alcuni passanti.