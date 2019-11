S. MARIA C.V. Malore in palestra. Migliorano le condizioni del 76enne soccorso da due ufficiali dell’Aeronautica

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Migliorano di minuto in minuto le condizioni del 76enne che, qualche giorno fa, è stato colto da malore mentre si trovava in una nota palestra di Santa Maria Capua Vetere. L’uomo fu soccorso nell’immediato con un massaggio cardiaco, da due sottufficiali dell’Aeronautica militare, Matteo Lullo e Giovanni Fusco, che erano presenti in quel momento in sala. Questo ha permesso al 76enne di resistere fino all’arrivo dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale.

Dopo alcuni giorni di degenza, l’uomo si sta riprendendo e presto potrà ritornare a casa.