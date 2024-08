Sabato l’esordio ufficiale del nuovo Cellole in Coppa Italia col Puglianello.

Per la squadra di mister Cimino è ora di scendere in campo e portare a casa il primo risultato.

CELLOLE (Pietro De Biasio) – Dopo tre mesi e mezzo passati lontani dai campi di calcio, l’Asd Cellole Calcio torna in campo, Sabato 31 agosto 2024, per l’andata del primo turno di Coppa Italia. La squadra, guidata dal mister Michele Cimino, affronterà il Puglianello allo stadio «Pasquale Galasso» di Cancello ed Arnone. Il campionato di Promozione Campania, invece, inizierà il 7 settembre. Quest’anno, la novità più rilevante è la collaborazione tra l’amministrazione comunale di Cellole e la società calcistica. Il sindaco Guido Di Leone infatti ricopre il ruolo di presidente onorario, un passo che segna una nuova era per il calcio locale. La sinergia tra la società e l’amministrazione comunale ha portato a un progetto ambizioso: la ristrutturazione del nuovo stadio, che promette di diventare un fiore all’occhiello per la città. Pasquale Esposito, presidente del Cellole, ha espresso tutta la sua determinazione: «Onorato di questa carica in una comunità, quale è Cellole, che subito mi ha fatto sentire a casa, pronto a questa nuova avventura insieme all’amministrazione, in primis il Sindaco Di Leone che sta collaborando fattivamente a questo progetto, faremo di tutto per portare in alto il nome della Asd Cellole Calcio».

Il consigliere delegato allo sport, Fiore Renzo D’Onofrio, non nasconde la sua gioia: «ci tenevo innanzitutto a manifestare la mia infinita felicità per aver finalmente riunificato in un unico progetto l’intero panorama calcistico cellolese. Una grande società che è riuscita ad unire varie realtà calcistiche esistenti da tempo nella Nostra comunità per puntare ad alzare ancora di più l’asticella solo ed esclusivamente per il bene della Nostra amata Cellole. Il mio augurio è che si riesca a trasferire questo infinito entusiasmo e questa grande positività che c’è a livello societario, amministrativo e popolare anche nel rettangolo di gioco. Siamo convinti che con l’ottimo lavoro svolto dal D.S. Manuel D’Onofrio e con la storica guida tecnica di Mister Cimino ed il suo staff si possa rivivere una grande stagione calcistica da protagonisti, ritornando finalmente a giocare nel Nostro stadio comunale, ormai in procinto di essere finalmente riconsegnato alla città. In bocca al lupo a tutti e forza Cellole».

Giovanni Iovino, vicesindaco, sottolinea l’orgoglio dell’amministrazione: «Orgogliosi come amministrazione di essere parte attiva di questo nuovo progetto calcistico, Cellole ama i colori rosso blu e con il nuovo stadio che arriverà presto, sono fiducioso che faremo una grande campionato». Infine, il sindaco Di Leone, ha affermato: «Quest’anno l’intento principale, almeno da parte mia in qualità di Sindaco, era quello di creare comunità intorno alla Asd Cellole Calcio, io non sono solo il primo Cittadino ma anche il primo tifoso, collaboreremo a stretto contatto con la società, insieme al delegato allo sport D’Onofrio e il vice sindaco Iovino, per la realizzazione di un grande progetto che troverà la sua massima espressione a fine anno quando consegneremo a tutta Cellole uno stadio di ultima generazione, che sarà un fiore all’occhiello». Insomma, con un mix di entusiasmo e aspettative, l’Asd Cellole si prepara a una stagione che si preannuncia ricca di emozioni come sottolineato a più riprese da tutti gli attori del sodalizio cellolese.