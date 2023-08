Scambiano una sigaretta sul balcone per un tentativo di suicidio: che caos al comune!

MARCIANISE – Sarà stata la veemenza del 50enne di Marcianise a provocare questo misunderstanding che oggi, giovedì, ha vivacizzato una normale mattinata al comune.

L’uomo, supportato dai servizi sociali perché senza lavoro e senza fissa dimora, si è recato in municipio per chiedere conto dei passi in avanti della sua situazione.

Passi in avanti che, in buona sostanza, lui non vedrebbe. Toni alti, vista anche la delicatezza della condizione dell’uomo, e per stemperare la tensione il 50enne sarebbe uscito su un balcone che affaccia su piazza Municipio.

Il modo irruento con cui l’uomo si è avvicinato alla finestra, però, ha allertato i presenti, tutti convinti che l’uomo fosse pronto a compiere un folle gesto.

Fermato dai presenti e praticamente bloccato con forza, l’uomo avrebbe mostrato il mozzicone ormai distrutto perché lui, alla fine, voleva solo fumarsi una sigaretta.