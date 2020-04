Scappa in moto dopo lite col fratello e viola le misure restrittive. Necessario l’intervento dei Carabinieri

Marcianise – Un banale battibecco tra due fratelli ha rischiato di trasformarsi in qualcosa d più serio.

Oggi pomeriggio, infatti, presso un’abitazione in via Ghandi, si sono registrati momenti di forte tensione. Un uomo, al culmine di una lite col proprio fratello, ha dato in escandescenze ed è fuggito dall’abitazione a bordo della propria motocicletta, in barba alle misure restrittive vigenti per contrastare il Coronavirus.

I suoi familiari hanno ritenuto pertanto opportuno allertare gli uomini dell’arma dei Carabinieri che, qualche minuto dopo, l’hanno rintracciato e ricondotto a casa, tranquillizzando gli animi.