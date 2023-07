Schianto fatale in scooter, Antonio muore a 45 anni. La Procura apre un’inchiesta

Il conducente della vettura è stato iscritto nel registro degli indagati

TEVEROLA – La Procura di Napoli Nord ha aperto un fascicolo per omicidio stradale in relazione alla morte, avvenuto ieri pomeriggio a Teverola, del 45enne Antonio Cavallaccio, sbalzato dal suo scooter in seguito allo

scontro con un’auto condotta da un 30enne. La vittima, caduta violentemente sull’asfalto, è deceduta poco dopo: la Procura ha disposto l’autopsia, mentre il conducente della vettura è stato iscritto nel registro degli indagati.

L’incidente è avvenuto a un incrocio e sul posto sono intervenuti i carabinieri: dai primi accertamenti sembra che l’impatto sia avvenuto per una precedenza non data, probabilmente dalla vettura. Le indagini comunque proseguono per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente