Schianto frontale sulla Telesina: Antonio non ce l’ha fatta

PIETRAVAIRANO/ALIFE – Dopo due giorni di agonia il cuore di Antonio Carpentino, 35 anni, ha smesso di battere. L’uomo residente in località Torrione, Alife, lo scorso venerdì è rimasto gravemente ferito in uno schianto, poco dopo le venti, lungo la statale Telesina. Era alla guida della sua auto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato frontalmente con un tir che trasportava frutta e verdura proveniente da Andria. A seguito del violento impatto il tir è finito in una scarpata mentre l’auto di Antonio, una Lancia Ypsilon vecchio modello, ha arrestato la sua corsa contro il guard rail. Entrambi feriti e trasportati presso l’ospedale di Piedimonte Matese dove oggi il cuore di Antonio ha smesso di battere.

