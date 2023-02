Schianto nella zona Asi, due feriti e traffico in tilt

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e ha mandato in tilt la circolazione. Sul posto le forze dell’ordine. Fortunatamente nulla di grave per i feriti.

GRICIGNANO D’AVERSA Rallentamenti e feriti a causa di un incidente, avvenuto oggi pomeriggio nei pressi dell’uscita della zona Asi tra Gricignano, Carinaro e Teverola. L’incidente tra le due auto ha reso, in pratica, inaccessibile lo svincolo per la Nola-Villa Literno. Sul posto si sono portate subito le forze dell’ordine, sia per i rilievi che per veicolare il traffico.