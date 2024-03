Schianto tra auto e pullman nei pressi del casello, paura e traffico in tilt

L’incidente è avvenuto ieri sera.

PIGNATARO MAGGIORE/PASTORANO. Brutto incidente, ieri sera, lungo la statale Appia, nei pressi del casello autostradale di Capua. Lo scontro tra una vettura ed un autobus è avvenuto, probabilmente, per una mancata precedenza. Fortunatamente non si sono registrati feriti, anche se la paura è stata tanta, soprattutto per i passeggeri del pullman. Disagi, invece, alla circolazione stradale.