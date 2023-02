Scontro frontale tra due auto: due feriti in ospedale

L’incidente è stato probabilmente causato da una mancata precedenza: sul posto i carabinieri, i vigili urbani ed anche un’ambulanza che ha provveduto a trasferire i feriti.

SAN PRISCO. E’ accaduto pochi minuti fa in via Gianfrotta a San Prisco. Uno scontro frontale tra due auto: un fuoristrada ed una Lancia. Probabilmente uno dei due conducenti non ha rispettato la precedenza. Sul posto si sono subito portati i vigili urbani della città ed i carabinieri, oltre ad un’ambulanza. Ci sarebbero, infatti, due feriti. Vi daremo altri aggiornamenti nel corso della serata.