E’ accaduto all’incrocio tra via Roma e Via Volturno

ALIFE – Incidente questa mattinata in via Roma ad Alife: coinvolte due vetture. Nello scontro fortunatamente non si registrano conseguenze per i conducenti, entrambe donne, ma solo danni alle vetture. Sul posto la polizia municipale per stabile l’esatta dinamica dei fatti.