Sequestrata la palazzina crollata 10 giorni fa. 13 indagati

ORTA DI ATELLA – (red.cro.) Sarebbero 13 gli indagati tra tecnici e proprietari per il crollo della palazzina di via Migliaccio ad Orta di Atella. I due fabbricati sono stati sequestrati dopo il collasso della struttura avvenuto lo scorso 16 luglio. Nel frattempo la commissione straordinaria che guida l’ente locale, ha attivato un Centro Operativo Comunale per gestire l’emergenza mentre ci sarebbe anche il pericolo di crollo di una cavità sotterranea di cui non si conosce l’estensione che impedirebbe l’accesso a mezzi pesanti.