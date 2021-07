ORTA DI ATELLA – Palazzo crolla in via Migliaccio ad Orta di Atella. Un forte boato e poi il crollo. E’ quanto raccontano i residenti della zona. Numerose le persone che si sono riversate in strada per capire cosa fosse accaduto e si sono ritrovati nella polvere alzata dalle mura crollate. L’area in questo momento è interdetta e sul posto ci sono anche i vigili urbani e i carabinieri della locale stazione. Nella zona c’è anche un cantiere