Provvidenziale l’intervento dei residenti

SAN NICOLA LA STRADA – È stato salvato dai vicini di casa un settantenne che (e non si tratta della prima volta) avrebbe cercato di buttarsi dal terzo piano dell’abitazione in cui abita, utilizzando un lenzuolo annodato alla ringhiera.

Dinanzi all’abitazione di via De Gasperi sono intervenuti anche i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118 i cui operatori, fortunatamente, non ha dovuto mettere in pratica operazioni di emergenza.